Fußball-Landesligist stellt personelle Weichen Thomas Geist bleibt bei der SV Hönnepel-Niedermörmter

Sicher ist, dass vier Akteure den Klub verlassen werden. Die Torhüter Dominik Langenberg und Kai Hanysek werden ebenso sichergehen wie die Argentinier Pedro Cejas und Facundo Ruiz, die von einer Karriere als Profi in Europa träumen. Cejas möchte in der kommenden Saison für einen Regionalligisten spielen. Ruiz will künftig ebenfalls in einer höheren Klasse aktiv sein. Dieses Ziel hat auch Elidon Bilali, der auf der linken Seite sowohl defensiv als auch offensiv auflaufen kann. „Elidon Bilali wird wohl zum 1. FC Kleve gehen, wenn der Klub in der Oberliga bleibt. Ansonsten will er weiter bei uns spielen. Ich traue ihm die Oberliga auf jeden Fall zu“, sagt Geist. Erste Gespräche zwischen dem Akteur und dem 1. FC Kleve hat es bereits gegeben, der Wechsel ist aber noch nicht fix.