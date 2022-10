Das Duell der Kellerkinder : SV Rindern feiert endlich den ersten Saisonsieg

Der SV Rindern, hier Erik Janßen (l.) im Duell mit dem Aldekerker Gian-Luca Vins, hat seine Durststrecke beendet. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Fußball-Bezirksligist gewinnt 3:0 gegen den FC Aldekerk, der bereits die siebte Niederlage in Folge kassiert. FCA-Trainer Danny Thönes spielt mit und sieht die Gelb-Rote Karte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nils Hendricks

Es lief die 66. Spielminute, als Alexander Tissen eine Flanke von der linken Seite an den Fünfmeterraum schlug und der eingelaufene Philipp Roosen dort sehenswert zum 3:0 traf. Spätestens jetzt war den Spielern des SV Rindern eine gewaltige Last von den Schultern gefallen. Denn nun war klar: Sie würden daheim im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga gegen den FC Aldekerk endlich den langersehnten ersten Saisonsieg feiern. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass sich der SV Rindern beim 3:0 (1:0)-Heimerfolg über weite Strecken der ersten Hälfte das Leben selbst schwer gemacht hatte gegen den FCA, für den es bereits die siebte Niederlage in Folge war.

Nach zehn Minuten hätten die Zebras nämlich bereits mit 2:0 in Führung liegen müssen. In der fünften Minute setzte Alexander Tissen einen Kopfball aus nächster Nähe an den Pfosten. Keine drei Minuten später schob Julian Peters den Ball freistehend am Tor vorbei. Erst kurz vor der Halbzeit gelang es dem Gastgeber, sich für seine engagierte Leistung zu belohnen. Roosen (43.) gelang nach Vorarbeit von Tissen das 1:0.

Nach der Pause war der SV Rindern bemüht, schnell nachzulegen. Das gelang mit Hilfe des Gegners. In der 52. Minute bugsierte der Aldekerker Paul Pütz eine scharfe Flanke von Julian Peters ins eigene Tor. Kurz nach dem dritten Rinderner Treffer handelte sich FCA-Trainer Danny Thönes, der neben Gian-Luca Vins im Sturm aufgelaufen war, für einen Kommentar die Gelb-Rote Karte ein. „Wir waren in den Zweikämpfen nicht da. Und nach vorne ging auch nichts. In der Form holen wir in der Bezirksliga keinen Punkt“, sagte Thönes nach dem Abpfiff. Sein Gegenüber Christian Roeskens war sichtlich erleichtert. „Mein Team war bis zum Strafraum sehr konzentriert. Leider sind wir mit unseren Torchancen wieder sehr fahrlässig umgegangen. Dadurch war es umso wichtiger, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht nachgelassen haben“, sagte der Rinderner Trainer.

SV Rindern: B. Janßen – E. Janßen, Hildebrandt, Ukaeg­bu, Boßmann (79. Verfürth) – Thurau (90. Lestang), L. Müller – Peters (61. E. Müller), Kadriu (71. Langenberg), Tissen – Roosen (79. Plum).