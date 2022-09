Heimspiel gegen den Spitzenreiter : Die Minimalisten von der SGE Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Der Fußball-Landesligist hat in fünf Partien erst drei Treffer erzielt, damit aber drei Siege geschafft. Und jetzt geht es gegen die Torfabrik der Liga.

Die Null stand bislang in dieser Saison immer bei der SGE Bedburg-Hau, nur nicht immer auf der richtigen Seite des Resultats. Gerade einmal drei Tore und damit so wenige Treffer wie kein anderes Team in der Klasse hat der Fußball-Landesligist in fünf Partien erzielt. Das reichte aber immerhin zu drei 1:0-Siegen und den fünften Tabellenplatz für die Minimalisten von der SGE. Zwei Spiele hat die Mannschaft bislang verloren – da ist sie beide Male ohne eigenen Treffer geblieben. Und jetzt geht es für sie gegen die Torfabrik der Liga. Der Spitzenreiter SV Scherpenberg, dem in fünf Spielen bereits beachtliche 21 Treffer gelungen sind, tritt am Sonntag um 15 Uhr im IGETEC-Sportpark an.