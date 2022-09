Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter will ihren Lauf fortsetzen

Elidon Bilali (Mitte) brachte die SV Hö.-Nie. am vergangenen Sonntag in Führung. Am Ende sprang ein 2:2 bei der Arminia Klosterhardt heraus. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Der Landesligist empfängt am Sonntag den Aufsteiger DJK SF Lowick. Seit zwei Partien ist der Gastgeber ungeschlagen und will es im dritten Duell auch bleiben.

Der Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter will den positiven Trend nach vier Punkten aus zwei Partien fortsetzen. Das Team von Coach Thomas Geist trifft am Sonntag, 15 Uhr, vor heimischem Publikum auf den Aufsteiger und Tabellennachbarn DJK Sportfreunde Lowick.

Unter der Woche gab es in seiner Mannschaft drei angeschlagene Spieler, die bis Sonntag aber wieder fit sein dürften. Sorgen bereitet die Torwart-Position. Dominik Langenberg ist im Urlaub, Kai Hanysek ist als Torwarttrainer des Frauen-Teams für den MSV Duisburg unterwegs. So wird mutmaßlich Jan-Niklas Garbe zwischen den Pfosten stehen, der eigentlich für die zweite Mannschaft in der Kreisliga C aktiv ist.

Geist sagt, dass die Landesliga-Gruppe zwei in dieser Saison deutlich an Qualität gewonnen habe. „Bisher waren alle Gegner, auf die wir getroffen sind, sehr unangenehm zu bespielen. Das ist schon ein hohes Niveau aktuell. Mit Arminia Klosterhardt, dem VfB Bottrop oder dem Mülheimer FC sind richtig gute Teams in der Gruppe. Zudem haben sich Fichte Lintfort oder der SV Scherpenberg im Sommer noch einmal verstärkt. Daher stehen wir in diesem Jahr vor einer schwierigen Aufgabe mit einer jungen Mannschaft. Aber wir werden es schaffen. Da bin ich mir sicher“, sagt Geist, der mit seinem Team den Klassenerhalt erreichen will.