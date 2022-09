Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Uedemer SV schon wieder obenauf

USV-Coach Martin Würzler freute sich über einen Auswärtssieg. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern: Titelaspirant gewinnt 4:2 bei GW Vernum. Viktoria Winnekendonk setzt Erfolgsserie mit einem 5:0 gegen den SV Grieth fort.

Titelaspirant Uedemer SV zeigt sich von der Niederlage im Spitzenspiel gegen den SV Sevelen gut erholt und gewinnt in Vernum. Der SV Veert rutscht nach der Heimniederlage gegen Auwel-Holt auf einen Abstiegsplatz



BV Sturm Wissel – Arminia Kapellen 2:3 (2:2). In einer umkämpften Partie gingen die Gäste bereits nach einer Minute durch ein Eigentor von Thomas Arntz in Führung. Dominik Bollen erhöhte auf 2:0 für die Arminia (10.). Wissel kämpfte sich zurück und glich durch Alexander Menke (34.) und Kevin Bolten (42.) noch vor der Pause aus. Ein von Tim Bessler verwandelter Strafstoß (54.) brachte die Arminia auf die Siegerstraße. „Nach der schnellen Führung haben wir uns eine wenig den Schneid abkaufen lassen, am Ende aber auch verdient gewonnen“, sagte Arminia-Trainer Marcel Lemmen.



Grün-Weiß Vernum – Uedemer SV 2:4 (0:2). Die Gäste gingen verdient durch Maik Hemmers (23.) und Hauke Riddermann (29.) in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Uedems Lukas Broekmann auf 3:0 (46.). Dann kamen die Gastgeber besser ins Spiel und verkürzten durch Tim Hegmans (48.) und Justin Regenhard (67.), ehe Christopher Paeßens für die Entscheidung zu Gunsten des USV sorgte (77.). „Trotz einer Schwächephase im zweiten Durchgang ein verdienter Erfolg“, so der Uedemer Coach Martin Würzler.



SV Herongen – SG Kessel-Ho.-Ha. 1:4 (0:0). Die Gäste gingen durch einen Doppelschlag von Max Jürgens (56. und 58.) in Führung. Christoph Remy erhöhte auf 3:0 (69.). Wenig später sah der Heronger Simon Ewald die Rote Karte. In Überzahl markierte Peter Bodden zunächst das 4:0 für die Spielgemeinschaft, ehe dem Heronger Spielertrainer Sebastian Tissen in der Nachspielzeit der Ehrentreffer gelang. „Unter dem Strich ein verdienter Sieg“, sagte SG-Trainer Thomas von Kucz­kowski.



Viktoria Winnekendonk – SV Grieth 5:0 (1:0). Bis zur 45. Minute konnten die Gäste dank einer guten Defensivleistung das 0:0 halten. Dann brach Torben Schellenberg unmittelbar vor dem Pausenpfiff den Bann für die Gastgeber. In Durchgang zwei trafen Luca Janssen (63.), Fabian Rasch (65.), Oliver Berns (86.) und Luca Hamaekers (89.) für die Viktoria.



SGE Bedburg-Hau II – Union Wetten 5:1 (2:0). Topeyemi Olarunnade brachte den weiterhin ungeschlagenen Gastgeber nach 30 Minuten in Führung. Lars Nakotte sorgte per Handelfmeter für die 2:0-Halbzeitführung (45.). Nach dem Seitenwechsel trafen Stefan Klümpen (58.) und erneut Nakotte mit Doppelpack (61., 70.) für die Gastgeber. Der Wettener Spielertrainer Christian Offermanns erzielte in Minute 87 per Kopf den Ehrentreffer für seine Mannschaft.



SV Veert – SC Auwel-Holt 2:5 (1:4). Die Gäste gingen schnell durch Charalabos Michos (9.), Thomas Draek (20., 24.) und Fabian Heghmans (34.) in Führung. Nico van Bergen verkürzte für die Gastgeber (42., 85.), ehe Michael Gellen den Schlusspunkt setzte (90.).