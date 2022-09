Großer Erfolg für Reiterin des RV Keppeln : Nadja Hunzelar ist Deutsche Amateur-Meisterin

Nadja Hunzelar (RV Keppeln) mit Quixx, hier bei einem Hallenturnier in Goch, lag bei der DM nach drei S*-Springen vorne. Foto: Evers, Gottfried (eve)/Evers

Kreis Kleve Die 29-jährige Springreiterin siegt mit Quixx bei den Titelkämpfen in Münster-Handorf. Dabei hatte sie schon gedacht, dass sie den Erfolg aus der Hand gegeben hätte.

Nadja Hunzelar vom RV von Bredow Keppeln sicherte sich in Münster-Handorf bei der Deutschen Amateur-Meisterschaft den Titel im Springreiten. Die 29-jährige Steuerfachgehilfin war im Sattel des zwölfjährigen Holsteiners Quixx erfolgreich. Hunzelar hatte nach der zweiten von drei Prüfungen der Klasse S* die Führung in der DM-Wertung übernommen. Dann waren ihr aber im Finale, einem Springen S* mit Siegerrunde, nach fehlerlosem Ritt im Normalumlauf drei Abwürfe in der Siegerrunde passiert. „Ich habe da, ehrlich gesagt, nicht mehr damit gerechnet, dass ich den Titel gewinnen würde. Doch es hat ja doch noch gereicht“, sagte die 29-Jährige im Gespräch mit fn-press.