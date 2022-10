Fußball-Bezirksliga : Die Serien hielten im Duell der Nachbarn

Kleve Der 1. FC Kleve II und Alemannia Pfalzdorf trennen sich 2:2. Der Gastgeber punktet damit im fünften Spiel in Folge, während Neuling Alemannia auch seine vierte Auswärtspartie ohne Niederlage übersteht.

Der 1. FC Kleve II und Alemannia Pfalzdorf haben sich in der Fußball-Bezirksliga in einer ansehnlichen und abwechslungsreichen Partie am Freitagabend mit 2:2 (0:2) getrennt. Damit hielten die Serien der Kontrahenten im Duell der Nachbarn. Der 1. FC Kleve II blieb die fünfte Partie in Folge ungeschlagen, während Neuling Alemannia Pfalzdorf auch in seinem vierten Auswärtsspiel gepunktet hat. Die rund 100 Zuschauer am Kunstrasenplatz im Schatten der Eroglu-Arena sahen dabei zwei grundlegend unterschiedliche Halbzeiten.