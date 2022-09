Fußball-Bezirksliga : Sechs Tore und kein Sieger in einem turbulenten Kreis-Derby

Straelen Der SV Straelen II und der 1. FC Kleve II trennen sich 3:3. Der Klever Trainer Marco Schacht freut sich anschließend über einen „Bonuspunkt“.

Dabei verlief der Auftakt für sein Team alles andere als vielversprechend. Bereits in der ersten Minute tauchte Straelens Torjäger Peter Okafor im gegnerischen Strafraum auf. Den ersten Schuss parierte Kleves Schlussmann Lukas Wichert noch, den Abpraller versenkte Okafor aber unhaltbar. Ein echter Kaltstart für die Gäste, die kurz darauf Glück hatten, dass White Anyahiechi das Tor nur knapp verfehlte. Der erste Klever Angriff führte nach zehn Minuten direkt zum Ausgleich. Nach einer Flanke von Patrik Janssen war Dennis Schmidt per Kopf zur Stellen. Die Gäste blieben am Drücker, in der 17. Minute hieß es nach einem Treffer von Patrick Janssen 2:1 für Rot-Blau. In der abwechslungsreichen Partie ließ der nächste Höhepunkt nicht lange auf sich warten. Mit einem Drehschuss erzielte Cristian Voicu in der 24. Minute das 2:2 für die Straelener Reserve.