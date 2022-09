Top-Spiel in der Fußball-Regionalliga der Frauen : Wo Spitzenreiter VfR Warbeyen sich verbessern muss

Neuzugang Jolina Opladen schoss bereits drei Tore für den VfR Warbeyen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi, als einziges Team der Klasse noch ungeschlagen, steht beim Tabellendritten Sportfreunde Siegen vor einer hohen Hürde.

Knapp zweieinhalb Stunden dauert die Fahrt von Siegen nach Kleve. Sie kann verdammt lang werden, wenn das Ergebnis nicht nach Wunsch ausgefallen ist. Der VfR Warbeyen hat es in der vergangenen Saison in der Fußball-Regionalliga der Frauen erfahren. Da gab es eine 0:2-Niederlage bei den Sportfreunden Siegen. Das soll sich nach Möglichkeit nicht wiederholen, wenn Spitzenreiter VfR, als einziges Team der Klasse noch ungeschlagen, am Sonntag, 13.30 Uhr, beim Tabellendritten Siegen antritt.

„Wir sind froh, dass wir so gut in die Saison gestartet sind, und wollen diese Euphorie nun weitertragen“, sagt VfR-Trainer Sandro Scuderi, dessen Team in fünf Partien elf Punkte gesammelt hat. Aber auch der Gegner ließ zuletzt aufhorchen. Nach zwei Niederlagen gegen Fortuna Köln (0:1) und die U 20 der SGS Essen (0:2) gelang den Sportfreunden mit einem beachtlichen 3:2-Sieg bei Borussia Mönchengladbach die Trendwende. Es folgten zwei weitere Erfolge – ein 3:0 gegen Vorwärts Spoho Köln und ein 2:0 bei Schlusslicht SpVg Berghofen.

„Siegen strotzt aktuell vor Selbstbewusstsein. Die Mannschaft steht nicht ohne Grund in der Tabelle so weit oben“, sagt Scuderi. Er rechnet mit einem offensiven Auftritt des Kontrahenten. „Für uns heißt das, dass wir in der Defensive besser stehen müssen. Wir wollen nicht wieder einem Rückstand hinterherrennen. Natürlich sind wir bisher immer zurückgekommen, aber das ist immer ein großer Aufwand, den wir da betreiben müssen. Hinzu kommt, dass wir unsere letzten Gegentore definitiv zu einfach kassiert haben“, sagt der Warbeyener Trainer.