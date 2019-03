Fußball: Hö.-Nie. nach Schwächephase zurück

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: VfB Frohnhausen – SV Hönnepel-Niedermörmter 1:2 (0:1).

Die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter hat in Essen drei wichtige Punkte geholt: Die Mannschaft von Trainer Thomas von Kuczkowski gewann mit 2:1 gegen den VfB Frohnhausen und zog damit im Tabellenkeller wieder an Blau-Gelb Überruhr vorbei.

In der Offensive setzte Hö.-Nie. mit einigen Kontern Nadelstiche, und gingen in der 18. Spielminute in Führung: Neuzugang Kevin Zola Katendi wurde im Laufduell von seinem Gegenspieler gefoult, Schiedsrichter Jan Niklas Schluse zeigte folgerichtig auf den Elfmeterpunkt. SV-Kapitän Edin Husic trat an und verwandelte den Strafstoß souverän. Für Gefahr vor dem Frohnhauser Tor sorgte im ersten Durchgang zudem Stürmer Samet Caliskan mit einem Aluminiumtreffer.