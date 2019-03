Fußball : SGE feiert Kantersieg und liegt sieben Zähler vorne

Nico Rode (links) spielte gestern im rechten Mittelfeld und durfte sich mit der SGE über einen 6:0-Erfolg freuen. . Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau-Hasselt Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SGE Bedburg-Hau - SC 26 Bocholt 6:0 (2:0). Die Landesliga rückt näher.

Mit großen Schritten marschiert Spitzenreiter SGE Bedburg-Hau in Richtung Landesliga-Aufstieg. An der heimischen Hassselter Schulstraße feierten die Schützlinge von Trainer Sebastian Kaul einen 6:0-Kantersieg gegen den Tabellenfünften SC Bocholt 26. Zudem patzte auch noch Verfolger TuB Bocholt beim 1:1 gegen den SV Rindern, sodass der Vorsprung jetzt sieben Zähler beträgt. „In den ersten 25 Minuten haben wir uns sehr schwer getan. Dann haben wir etwas umgestellt. Die 2:0-Führung zur Pause hat uns dann in die Karten gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir es sehr souverän heruntergespielt und sind unserem Ziel wieder einen Schritt näher gekommen“, freute sich Kaul.

Dabei wurde es zunächst die auf Seiten der Grün-Schwarzen erwartete zähe Angelegenheit. Die 05er standen defensiv sicher und lauerten auf Konterchancen. Lediglich Fabian Berntsen und Kersten in Co-Produktion (16.) sowie Christian Klunder (33.) sorgten für etwas Torgefahr, sonst eliminierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld. Doch dann legte der Ligaprimus kurz vor der Pause den Turbo ein. Mit einem kleinen Geniestreich lag die SGE in Führung: SC-Keeper Philipp Juttner war bei einem Freistoß noch mit dem Stellen der Mauer beschäftigt, Robin Deckers schaltete schnell und brachte seine Farben mit 1:0 in Führung (41.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit legten die 05er dann noch den zweiten Treffer nach, als Kersten nach Vorarbeit von Marvin Kresimon vollstreckte.

Nach dem Seitenwechsel spielte sich die Kaul-Elf dann in einen Rausch. Das 3:0 war aber zunächst eine Slapstick-Einlage der Bocholter: Fabian Simmrow spielte einen Rückpass auf Torwart Juttner, der konnte das Spielgerät nicht verarbeiten und plötzlich zappelte das Leder in den eigenen Maschen (58.). Jetzt machte es Bedburg-Hau noch deutlicher: Einen fragwürdigen Handelfmeter verwandelte Kaul zum 4:0 (63.). Mit seinem zweiten Tor erhöhte Kersten nach Flanke von Lukas Ehrhardt per Kopf sogar auf 5:0 (74.), nachdem er zuvor noch einen Hochkaräter liegengelassen hatte (67.). Zunächst verpasste Deckers noch das halbe Dutzend, als er am Pfosten scheiterte, dann sorgte er nach einem tollen Steilpass vom eingewechselten Leon Müller aber doch noch für den 6:0-Endstand (86.).