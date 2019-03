Tischtennis: WRW-Reserve vor dem Oberligatitel

Kleve Damen-Tischtennis: Kleves Regionalliga-Quartett hielt trotz Ersatz gut mit. Dritte Mannschaft in der Verbandsliga Vize.

(RP) Für die Tischtennisdamen von WRW Kleve ist die Strategie der gewählten Mannschaftsaufstellung am vergangenen Spieltag voll aufgegangen: Mit der Stärkung der Reserve hat das Team von WRW Kleve 2 einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft in der Oberliga getan, denn gegen den SC Ottmarsbocholt setzte sich die Zweitvertretung mit 8:3 durch. Außerdem feierte WRW Kleve 3 in der Verbandsliga einen Erfolg gegen den Post SV Oberhausen und machte damit die Vizemeisterschaft perfekt. Nur die Regionalligadamen von WRW Kleve mussten sich geschlagen geben. Beim 6:8 verkaufte sich die durch zwei Ersatzspielerinnen ergänzte Mannschaft gegen den TTC Fritzdorf aber sehr gut.