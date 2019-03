Fußball: Wesendonk dreht auf: 3:1-Erfolg für FC

Kleve Fußball-Oberliga: 1. FC Kleve - SC Union Nettetal 3:1 (2:1). Die Bresserberg-Elf erkämpft sich nach Fehlstart wichtigen Sieg gegen Tabellennachbarn. Doppel-Torschütze Wesendonk hat einen beeindruckenden Lauf. Saidov bricht sich den Arm.

Dass das Spiel des 1. FC Kleve gegen Union Nettetal ein intensives werden würde, war vorprogrammiert: Beide Klubs sind als Aufsteiger in der Liga unterwegs und wurden im Vorfeld als Tabellennachbarn geführt. Und die Partie hielt, was sie versprach. Die Gäste führten auf seifigem Rasen früh, durch zwei Tore von Michel Wesendonk und einen glücklichen Elfmeter aber behielt die Elf von Umut Akpinar die Oberhand. „Das war eine unnötige Niederlage für uns. Nach der frühen Führung kippt das Spiel durch einen sehr fragwürdigen Elfmeter. Was heute gefehlt hat, war das Spielglück“, sagt SC-Trainer Andreas Schwan. Aber von vorne: Unter einem beeindruckenden Regenbogen liefen die Protagonisten des Oberliga-Fußballs auf. Von der malerischen Kulisse schienen Fabio Forster und Co. zum Auftakt abgelenkt. Der erste schnelle Konter über die rechte Seite führte bereits zum Torerfolg. Eine flache Hereingabe landete direkt vor den Füßen von Dimitrios Touratzidis, der nur noch einschieben musste. „Ich habe Verständnis dafür, dass die Jungs in den ersten zehn Minuten bei schwierigen Platz- und Windverhältnissen erst noch reinfinden mussten“, sagt Trainer Akpinar. Viele Stockfehler und unnötige Ballverluste prägten den Start. In der Folge aber fand das Aufgebot des Fusionsklubs besser ins Spiel. Pascal Hühner prüfte Schlussmann Robin Krahnen nach 14 Minuten. Michel Wesendonk machte es kurz darauf besser, als er ein hohes Zuspiel verwertete und seinen Schuss sicher in die Maschen versenkte. Der Druck, den die Partie erzeugte, war auch an der Seitenlinie greifbar. Die Kollegen Schwan und Akpinar ergriffen immer wieder lautstark das Wort und peitschten ihre Teams nach vorne. Nach 34 Minuten folgte die umstrittenste Szene des Nachmittags. Wesendonk wurde im Strafraum von Unions Frederik Verlinden zu Fall gebracht, der Unparteiische zeigte auf den Punkt. Die Entscheidung des Regelhüters gehörte in die Kategorie: „Kann man pfeifen, muss man aber nicht.“ Nedzad Dragovic trat an und versenkte das Spielgerät souverän in der linken Torecke. So ging der Gastgeber mit einer 2:1-Führung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel wurden den 250 Zuschauern wenige Höhepunkte präsentiert. Kleve kontrollierte, Nettetal lauerte. Tim Haal drang aussichtsreich in den Strafraum ein (70.), verstolperte den Ball jedoch. Kurz darauf zielte Blerim Rrustemi einen Freistoß aus zwanzig Metern an die Latte. „Wir hatten viele Umschaltgelegenheiten, die wir nicht konsequent ausnutzen. Natürlich ist eine 2:1-Führung dann gefährlich“, sagt Akpinar. Nach 79 Zeigerumdrehungen überwanden die Gäste Taner gar, der Assistent aber erkannte eine Abseitsposition. So war es an Wesendonk, die Entscheidung herbeizuführen. Kurz vor Schluss spielten Haal und Pascal Hühner einen blitzschnellen Konter aus, Letzterer legte im richten Moment auf seinen Bruder ab, der nur noch einschieben musste. „Man kann nicht immer spielerisch überzeugen, heute haben wir wegen unserer starken Mentalität gewonnen“, sagt Akpinar.