Fußball : SGE Bedburg-Hau startet auf neuem Kunstrasenplatz

Bedburg-Hau An diesem Sonntag trifft der Landesligist auf die VSF Amern. Trainer Sebastian Kaul erwartet ein Duell auf Augenhöhe. Allerdings werden mehrere Spieler ausfallen oder angeschlagen auflaufen.

Letztlich wurde es doch noch einmal knapp. Am Freitagvormittag aber teilte Björn Mende mit, dass der neue Kunstrasenplatz gerade rechtzeitig zum Saisonauftakt des Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau fertiggestellt wurde. „Das ist für unseren Verein eine große Sache“, sagt der Vorsitzende des Fusionsklubs. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul die VSF Amern. Die Schwarz-Roten aus Schwalmtal sind mit vier Punkten aus zwei Begegnungen in die Saison gestartet.