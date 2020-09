Fußball : Viktoria wehrt sich gegen die Favoritenrolle

Trainer Daniel Beine startet mit seiner Mannschaft mit zwei Wochen Verspätung in die Saison. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Bezirksligist Viktoria Goch wird von der Konkurrenz als Top-Favorit gehandelt, weil er sich enorm verstärkt hat. Doch Trainer Daniel Beine ist anderer Ansicht. Das Ziel bleibt indes, bis 2022 wieder in der Landesliga aufzulaufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Daniel Beine macht keinen Hehl daraus, dass er mit Viktoria Goch einen Spitzenplatz erreichen will. Doch der Coach des Fußball-Bezirksligisten wehrt sich gegen die Rolle, die seiner Mannschaft von der Konkurrenz zugesprochen worden ist. Beine sieht sein Team nämlich nicht als den Top-Favoriten auf den Titel an. „Es ist schön, dass die anderen Vereine uns so hoch einstufen. Schließlich ist das ein Zeichen dafür, dass wir uns in der Sommerpause vernünftig mit der Zusammenstellung unseres Kaders beschäftigt haben. Doch auch die Sportfreunde Broekhuysen und den VfL Repelen muss man auf der Rechnung haben. Sie haben ebenfalls gute Teams und in den vergangenen Jahren auch schon in der Spitzengruppe mitgemischt“, so Beine.

Die Viktoria stellte dagegen seit dem Abstieg aus der Landesliga in der Saison 2015/2016 lediglich Mittelmaß in der Bezirksliga dar, die sie jetzt auf absehbarer Zeit wieder verlassen will. Der Plan des Klubs, der sportlich schon erheblich bessere Zeiten erlebt hat, ist es, 2022 wieder in der Landesliga aufzulaufen. Viel Zeit bleibt Beine und seinen Spielern somit nicht, den Wunsch des Vereins zu erfüllen, für den der Übungsleiter alles Verständnis hat. „Wir haben eine tolle Anlage und viel ehrenamtliche Unterstützung, weil die Strukturen im Verein stimmen. Die Voraussetzungen für die Landesliga sind also vorhanden“, sagt Beine. Jetzt muss es nur noch sportlich hinauf in die Klasse gehen.

Info Start ohne Kürkciyan und Gatermann Personal Trainer Daniel Beine steht derzeit ein Kader von 20 Feldspielern und drei Torhütern zur Verfügung. Er wird auf absehbarer Zeit Zuwachs erhalten. Denn Leon Buttgereit und Klaas Gerlitzki arbeiten nach Kreuzbandrissen an ihrem Comeback. Der Gocher Coach hofft, dass er spätestens nach der Winterpause wieder mit ihnen planen kann. Ausfälle Im Auftaktspiel am Sonntag, 15 Uhr, beim 1. FC Kleve II sind Levon Kürkciyan und Björn Gatermann (beide verhindert) nicht dabei. Torhüter Die Qual der Wahl hat Beine auf der Torhüter-Position. „Wir haben mit den Neuzugängen Dominik Weigl und Benedikt Schmitz zwei überdurchschnittliche Torhüter im Kader. Deshalb gibt es noch keine klare Nummer eins“, sagt der Coach.

Daniel Beine sieht sich dabei nicht dem Druck ausgesetzt, es schon in dieser Saison schaffen zu müssen, in die das Team wegen seiner Corona-Zwangspause am Sonntag, 15 Uhr, beim 1. FC Kleve II mit zwei Wochen Verspätung startet. Zwar hat sich die Viktoria verstärkt und gleich zehn neue Kicker im Kader, doch der Coach verweist darauf, dass in Torhüter Dominik Weigl (SV Scherpenberg) und Rückkehrer Levon Kürkciyan nur zwei Spieler neu im Aufgebot sind, die schon hinlänglich Erfahrung in höheren Klassen gesammelt haben.

„Wir haben auch einige junge Spieler geholt, die ihre Zeit brauchen werden, um sich an die Bezirksliga zu gewöhnen. Und es ist ja auch nicht damit getan, eine neue Mannschaft, die zweifelsohne Qualität hat, auf den Platz zu stellen, wenn man aufsteigen will. Man muss alles auch in die richtigen Bahnen lenken“, so Beine.

Auf dem Weg dahin gab’s einen enormen Rückschlag in Form zweier Corona-Zwangspausen. Insgesamt 17 Tage musste die Viktoria in der Vorbereitung mit dem Training aussetzen, weil sich erst Spieler der SV Hönnepel-Niedermörmter, gegen die der Bezirksligist eine Testpartie bestritten hatte, und dann ein Gocher Kicker selbst mit dem Virus infiziert hatten. Erst seit der vergangenen Woche ist der Bezirksligist wieder im Training. „Wir haben bei den Übungseinheiten ordentlich gearbeitet. Doch uns fehlt noch der Spielrhythmus“, sagt Beine.

Und deshalb sieht er die Viktoria erst einmal nicht in der Rolle des Gejagten, die ihr von der Konkurrenz aufgedrückt worden ist. „Wir sind erst einmal nur ein Jäger“, so Beine. Schließlich sei sein Team bereits mit zwei Partien in Rückstand, weil die Begegnungen gegen den TuS Xanten und die Sportfreunde Broekhuysen wegen der Gocher Corona-Zwangspause abgesetzt werden mussten.