Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter schafft den ersten Sieg

Marvin Hitzek (links) bereitete den vierten Treffer vor. Foto: Ja/Venn, J. (jven)

Kalkar Der Landesligist gewinnt am Mittwochabend das Heimspiel gegen den VfL Rhede nach einer Steigerung in der zweiten Hälfte mit 4:2. Neuzugang Marvin Ellmann ist an drei Toren beteiligt.

Von Joachim Schwenk

Sven Schützek stapfte mit dem Pausenpfiff schnurstracks in Richtung Kabine. Der Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter hatte erhöhten Redebedarf nach dem recht uninspirierten Auftritt des Fußball-Landesligisten in der ersten Halbzeit des Heimspiels gegen den VfL Rhede. Die Botschaft, die er seinem kickenden Personal bei der sicherlich nicht in gedämpftem Ton abgehaltenen Gesprächsrunde vermittelte, kam an. Denn der Gastgeber steigerte sich in der zweiten Hälfte und schaffte am Ende noch einen 4:2 (1:1)-Erfolg gegen einen Gegner, für den es nach einem großen Aderlass in der Sommerpause nur um den Klassenerhalt geht.

Richtig zufrieden war Schützek auch nach den 90 Minuten am Mittwochabend nicht. „Ich habe noch viele Dinge gesehen, die wir verbessern müssen“, sagte er. Doch für den Übungsleiter zählte am Ende in erster Linie, dass nach dem zweiten Saisonspiel die ersten drei Punkte auf dem Konto stehen. „Wir haben gewonnen. Das ist sehr wichtig für die Spieler und gibt uns für die nächsten Aufgaben etwas Ruhe.“

Der Mann der ersten Halbzeit bei der SV Hönnepel-Niedermörmter war Torhüter Fabian Groß. Zunächst patzte er in der fünften Minute folgenschwer, weil er zu unentschlossen aus seinem Tor eilte und Fabian Groß so den frühen Rheder Führungstreffer ermöglichte. Der Schlussmann verhinderte dann aber vor dem Wechsel mit drei Paraden weitere Gegentore.

Zum weiteren entscheidenden Faktor bei der SV Hö.-Nie. entwickelte sich Marvin Ellmann, Neuzugang mit Oberliga-Erfahrung, der nach und nach besser von seinen Teamkollegen ins Spiel gebracht wurde. Der Stürmer bereitete das 1:1, das Daniel Gehle (39.). kurz vor der Pause gelang, und das 2:1 von Stefan Kapuscinski (53.) vor. Nach dem 3:1 von Gehle (56.) nahm Ellmann (78.) mit dem Treffer zum 4:1 alle Spannung aus dem Spiel, in dem ein noch höherer Erfolg für den Gastgeber möglich gewesen wäre. Denn Ellmann traf zudem zweimal nur den Pfosten. Rhede stellte durch Florian Girnth (84.) den Endstand her.

Sven Schützek hofft, dass sein Personal die Lehren aus dem Spiel gezogen hat. „Wir sind eine Mannschaft, die auf dem Platz hart arbeiten muss, wenn sie Erfolg haben will. Das müssten die Spieler jetzt begriffen haben“, sagte er. Nach dem Seitenwechsel hatten sie es jedenfalls.