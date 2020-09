Fußball : SV Hö.-Nie. schaut sich weiter nach Verstärkungen um

Kalkar Der Landesligist sucht noch jeweils einen Spieler für die Abwehr und die Offensive. Die Mannschaft empfängt am heutigen Mittwoch den VfL Rhede zum Nachholspiel.

Ihr Ziel für die Saison in der Fußball-Landesliga hat die SV Hönnepel-Niedermörmter nach drei Jahren, in denen die Mannschaft tief im Abstiegskampf steckte, klar formuliert. Es soll diesmal eine entspannte Spielzeit ohne Sorgen um die sportliche Zukunft geben. In den nächsten beiden Partien auf eigenem Rasen will Trainer Sven Schützek mit seinem Personal einen ersten Schritt in diese Richtung machen. Die SV Hö.-Nie. erwartet am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, den VfL Rhede. Am Sonntag, 15 Uhr, ist der VfR Fischeln zu Gast.