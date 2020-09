Schwimmen : CSV Kleve auf dem Weg zurück zur Normalität

Kleve Der Traditionsverein will bald wieder Schwimmausbildung anbieten. „Wir stehen auf den Startblöcken“, sagt Sebastian Fürtjes, der erst vor kurzem zum Vorsitzenden gewählt wurde.

Der CSV Kleve ist zwar noch weit davon entfernt, den Übungsbetrieb anbieten zu können, der vor der Corona-Pandemie die Regel war. Doch der Schwimmverein ist dabei, Schritt für Schritt einen Weg zurück zur Normalität zu finden. Und das in dem Bewusstsein, dass es wohl noch lange dauern wird, bis alles wieder so läuft, wie es einmal war. „Das ist eine große Herausforderung“, sagt Sebastian Fürtjes. Dieser muss sich Fürtjes seit einigen Tagen in vorderster Linie stellen. Denn er wurde als Vorsitzender vor kurzem bei der Jahreshauptversammlung zum Nachfolger von Hans-Georg Kersjes ernannt, der 26 Jahre an der Spitze des Vereins gestanden hatte.