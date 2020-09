Handball : Mettmann-Sport trumpft beim LTV Wuppertal nur vor der Pause auf

Das Trainergespann Jürgen Tiedermann (rechts) und Andre Loschinski war mit einigen Schiedsrichterentscheidungen nicht einverstanden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Mettmanner Handballer haben in der zweiten Halbzeit beim LTV Wuppertal ihr Pulver verschossen und erzielen nur noch neun Tore.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Faßbender

LTV Wuppertal – Mettmann-Sport 34:29 (18:20). Beim LTV Wuppertal zeigten die ME-Sport-Handballer zwei Gesichter. Am Ende reichte eine starke erste Halbzeit nicht zum doppelten Punktgewinn – die Mannschaft von Jürgen Tiedermann musste sich beim Meisterschaftsdebüt geschlagen geben.

Den Hausherren, die in der Vorwoche überraschend bei der SG Langenfeld II unterlagen und unbedingt einen Heimsieg zum Start einfahren wollten, merkte man den Druck und die damit verbundene Unsicherheit in der Anfangsphase an. Die Mettmanner erwischten einen perfekten Start. Moritz Hebel erzielte nach sieben Minuten das 3:0. Über 5:1 (9.) erhöhte Dominik Klein nach einer knappen Viertelstunde auf 10:4. Trotz einer weiterhin komfortablen Führung verließen die Gäste gegen Ende des ersten Durchgangs zunehmend die Kräfte. Mit einem 20:18-Vorsprung ging ME-Sport in die Pause.

War der Start in die erste Halbzeit noch überragend, verschliefen die Mettmanner die Anfangsphase der zweiten Halbzeit total. Nur zwei Minuten brauchten die Wuppertaler, um mit 21:20 das Kommando zu übernehmen. Mit drei Toren in Folge zogen die Gastgeber gar auf 24:21 (36.) davon. Dabei nutzte die Mannschaft von Jens Buss eine vierfache Überzahl, da neben drei Feldspielern auch Trainer Jürgen Tiedermann kurz vor dem Pausenpfiff eine Zeitstrafe kassierte. „Sowas hat man auch selten erlebt, dass man in zweieinhalb Minuten gleich fünf Zeitstrafen kassiert“, waren die Mettmanner Verantwortlichen fassungslos.

Das, was der erste Durchgang an Toren auf beiden Seiten bot, konnte der zweite nicht mehr halten. Etwas mehr als zehn Minuten vor dem Ende bat ME-Sport-Trainer Jürgen Tiedermann sein Team erneut zum Gespräch. Spannend konnten die Mettmanner die Partie aber nicht mehr gestalten. Der LTV erhöhte auf 29:24 (49.). Zwar kämpfte ME-Sport in der Schlussphase aufopferungsvoll, eine Chance, etwas Zählbares aus Wuppertal mitzunehmen, hatten die Gäste aber nicht mehr. Neun Tore nach dem Seitenwechsel waren zu wenig, um dem Favoriten gefährlich zu werden. „Enttäuscht treten wir die Heimreise an“, sagte Tiedermann und anaylsierte: „In einer hektischen Partie haben wir hinterher nicht mehr dagegen halten können. Die Punkte werden aber kommen. So wie heute darf und wird es nicht noch einmal laufen.“ Letztlich kassierten die Gäste zehn Zeitstrafen und brachten sich so um den Lohn ihrer Arbeit.

Sollte das Hygienekonzept für die Herrenhaus-Halle von der Stadt abgenommen werden, empfangen die Mettmanner in der kommenden Woche die Adler Königshof zum ersten Heimspiel in dieser Saison.