Fußball : SV Hö.-Nie. trifft auf selbstbewussten VfR Fischeln

An diesem Sonntag rollt der Ball auf der Anlage der SV Hönnepel-Niedermörmter (Symbolbild). Foto: dpa/Tobias Hase

Kalkar Der Landesligist empfängt an diesem Sonntag einen Gegner, der einen perfekten Saisonstart hingelegt hat. Die Krefelder werden sich aber vermutlich erst einmal an den Platz gewöhnen müssen.

Der Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den VfR Fischeln. Die Gäste haben einen perfekten Saisonstart hingelegt. Zum Auftakt besiegten sie Fichte Lintfort mit 2:1, zulegt gelang ein 5:1 gegen den RSV Praest. „Fischeln wird mit sehr breiter Brust anreisen. Sie haben eine hohe Geschwindigkeit nach vorne. Wir haben Infos über beide Spiele gesammelt. Gegen Lintfort haben sie wohl auf schnelle Konter gesetzt. Praest musste nach dem frühen Rückstand aufmachen“, so Sven Schützek, Trainer der SV Hö.-Nie.

Unter der Woche hatten die Schwarz-Gelben beim 4:2 gegen den VfL Rhede die ersten drei Punkte gesammelt. „Wir merken, dass wir immer fitter werden. Wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Rhede, brauchen wir uns vor keinem Team in der Landesliga zu verstecken“, sagt Schützek.