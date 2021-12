Fußball-Bezirksliga : 1. FC Kleve II verkauft sich teuer

Kleve Die Mannschaft verliert beim Titelanwärter SV Budberg nur knapp mit 3:4, obwohl sie nach einer Roten Karte für Nils Bruns ab der 51. Minute in Unterzahl ist.

Der 1. FC Kleve II ist in der Fußball-Bezirksliga knapp daran gescheitert, auch beim Titelanwärter SV Budberg etwas Zählbares mitzunehmen. Das Team von Trainer Lukas Nakielski, das zuvor drei Spiele in Folge gewonnen hatte, zog am Samstag mit 3:4 (0:0) den Kürzeren. Der Coach war trotzdem überaus zufrieden. „Vom Ergebnis her ist das natürlich bitter. Was das Spiel angeht, muss ich jedoch ein großes Kompliment an meine Mannschaft aussprechen. Wir haben uns hier mit Würde verkauft“, sagte Nakielski.