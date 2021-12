Tischtennis-Regionalliga : Ein Sieg ist für WRW Kleve II fast schon Pflicht

Pia Dorißen will mit WRW Kleve II beim noch sieglosen TTC Langen II für den Klassenerhalt punkten. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Die Mannschaft will die Chancen auf den Klassenerhalt beim Schlusslicht TTC Langen II weiter verbessern. Corona-Krise: Westdeutsche Meisterschaften abgesagt.

WRW Kleve II will in der Tischtennis-Regionalliga der Damen seine Chancen, das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen, am letzten Spieltag des Jahres weiter verbessern. Die Mannschaft, die mit 7:9-Zählern auf dem rettenden siebten Rang liegt, aber nur einen Punkt Vorsprung vor dem Relegationsplatz hat, tritt am Sonntag, 14 Uhr, beim noch sieglosen Schlusslicht TTC Langen II an.

„Ein Erfolg ist für uns fast schon Pflicht. Allerdings ist die Aufgabe nicht so leicht, wie es von der Papierform her aussieht. Ich halte den Gegner für stärker, als es der Tabellenstand aussagt. Für mich ist es eine Überraschung, dass die Mannschaft so weit unten steht, zumal sie gar nicht so schlecht besetzt ist“, sagt Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen.

Seipold wünscht sich auch mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage einen Erfolg. „Es wäre gut, wenn wir nach diesem Spieltag weiter auf einem Tabellenplatz stehen würden, der den direkten Klassenerhalt bedeutet. Denn wer weiß, ob die Saison nicht noch unterbrochen oder sogar abgebrochen werden muss. Schließlich musste der Spielbetrieb im Tischtennis in einigen Landesverbänden bereits eingestellt werden, weil die Sporthallen dort geschlossen sind“, sagt der Teammanager. Mara Lamhardt, Pia Dorißen, Lea Vehreschild und Annika Meens werden beim Schlusslicht für WRW Kleve II aufschlagen.