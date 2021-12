Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau trifft auf ihren Angstgegner

Bedburg-Hau Die SGE Bedburg-Hau hat an den SV Scherpenberg keine sonderlich guten Erinnerungen. Am Sonntag soll die trostlose Bilanz gegen die Mannschaft aus Moers aufpoliert werden.

Zum Abschluss des Jahres will sich Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau mit einer guten Leistung in die Winterpause verabschieden. Am Sonntag gibt ab 15 Uhr der SV Scherpenberg seine Visitenkarte im IGETEC-Sportpark ab.

Die Kicker aus dem beschaulichen Stadtteil von Moers sind für die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul in den vergangenen Jahren zu einem echten Angstgegner avanciert. Im Hinspiel kam die SGE mit 1:4 unter die Räder, keine der letzten acht Begegnungen konnte die SGE für sich entscheiden und kassierte insgesamt 28 Gegentore. Nur einmal gelang es dem aktuellen Tabellensiebten, dem kommenden Gegner einen Punkt abzutrotzen, nämlich in der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Spielzeit 2020/’21. Damals erzielte Falko Kersten den zwischenzeitlichen Führungstreffer für seine Farben.

Personell sieht es in der Hauer Offensive nicht so gut aus. Robin Deckers ist immer noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, Torjäger Falko Kersten hat Trainingsrückstand. Beide dürften aber am Sonntag in der Startelf stehen. Julian Kühn (Zerrung) und Dominik Ljubicic (Bänderdehnung) sind fraglich; Jefferson Gola fehlt.