Fußball-Landesliga : SV Hönnepel-Niedermörmter hat schon Pause

Kalkar Die für Freitag angesetzte Heimpartie gegen Fichte Lintfort fällt aus, weil die Plätze nicht bespielbar sind. Trainer Sven Schützek will sein Team in der Winterpause verstärken.

„Der Platz war schon am Dienstag beim Training in einem schlechten Zustand, weil er völlig aufgeweicht war. Wir hätten einigen Schaden am Rasen angerichtet, wenn wir am Freitag gespielt hätten“, sagte Sven Schützek, Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter, der mit seiner Mannschaft jetzt auf jeden Fall auf einem Abstiegsplatz überwintern wird. Der Coach wird sich mit seinen Akteuren in der kommenden Woche noch einmal treffen. „Wenn es die Platzverhältnisse dann zulassen sollten, werden wir noch einmal leicht trainieren. Ansonsten werden wir nur die Termine der Vorbereitung besprechen“, sagte Schützek. Er wollte mit seinem Team eigentlich in der letzten Januar-Woche wieder mit dem Training beginnen. „Vielleicht legen wir jetzt schon früher los, weil wir ja bereits Ende Februar wieder spielen müssen“, so Schützek.