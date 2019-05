Fußball : Der finale Gang des Aufsteigers SGE in der Bezirksliga

Sebastian Kauls SGE trifft auf Broekhuysen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5, SF Broekhuysen – SGE Bedburg-Hau (Sonntag, 12.45 Uhr).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für die SGE Bedburg-Hau geht am Sonntag die bisher erfolgreichste Spielzeit der jungen Vereinsgeschichte mit dem gewonnenen Meistertitel zu Ende. In der kommenden Saison 2019/2020 folgt dann das Abenteuer „Landesliga“ für den Fusionsklub an der Hasselter Schulstraße. Zuvor tritt die Eintracht am letzten Spieltag noch einmal beim SF Broekhuysen an.

Die Partie wird am Sonntag auf Anfrage der Platzherren bereits um 12.45 Uhr angepfiffen. Gegen den Tabellendritten Broekhuysen werden Spieler zum Einsatz kommen, die in dieser Saison zuletzt weniger Spielminuten vorzuweisen hatten. „Das haben wir in den letzten Wochen nach dem Gewinn des Titels ja auch schon gewisserweise so gehandhabt, dass wir ein wenig rotiert haben. Dieses Mal sollen aber diejenigen Akteure zum Einsatz kommen, die noch einmal richtig Lust haben, bei den Sportfreunden auf dem Platz zu stehen“, betont SGE-Trainer Sebastian Kaul.