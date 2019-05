Fußball : Bezirksliga: Meister SGE verliert daheim mit 0:2

Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SGE Bedburg-Hau – TuB Bocholt 0:2 (0:1). Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SGE Bedburg-Hau – TuB Bocholt 0:2 (0:1)

Auch nach dem Seitenwechsel wollte der Meister eine Niederlage an der heimischen Schulstraße unbedingt vermeiden, doch Bocholts Nummer 1 Wenzel schien gestern unüberwindbar: Gegen Lukas Ehrhardt parierte Wenzel per Fußabwehr (52.), auch bei einem flachen Linksschuss von Islam Akrab war er auf dem Posten (55.).Glück hatte der Tabellenzweite dann in der 58. Minute, als Schiedsrichter Christian Bresser aus Duisburg nach einem klaren Foulspiel an Akrab nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte. Jens Terörde sorgte nach 84 Minuten für die Entscheidung.