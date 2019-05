Fußball : Für fünf Teams geht es noch um viel

Kleve In der B1 kommt es zum Finale um Titel und Relegationsplatz. Nütterden und Kranenburg im Fernduell.

Bislang allein ist die Abstiegsfrage in der Kreisliga B, Gruppe 1, geklärt: SSV Reichswalde, SG Kessel/Ho.-Ha. II und SV Asperden steigen in die C-Liga ab. Bei den folgenden vier Partien ist die Platzierung in der Tabelle nicht mehr von Bedeutung: SGE Bedburg-Hau III - SG Keeken/Schanz (So., 13 Uhr), SV Asperden - Alemannia Pfalzdorf II, SG Kessel/Ho.-Ha. II - SV Schottheide-Frasselt und Rheinwacht Erfgen - SV Rindern II treffen aufeinander. Aber was für eine Dramatik und Spannung im Titelrennen und im Kampf gegen den möglichen Relegationsplatz.