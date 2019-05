Fußball : Der FC und das Saisonfinale in Harmonie

Kleve Fußball-Oberliga: 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck (Samstag, 17 Uhr). Zu ungewohnter Zeit werden viele Klever Akteure verabschiedet. Gute Erinnerungen haben die Rot-Blauen an das Hinspiel.

Es wartet nun die Spielvereinigung aus Essen-Schonnebeck. Und das an einem ungewöhnlichen Datum. Kickt der FC sonst sonntags ab 15 Uhr, ertönt der Anpfiff am Bresserberg nun schon am Samstag um 17 Uhr. Der Grund: Die Rot-Blauen wollen ihre Abgänge würdig verabschieden. Allen voran auch die Stürmer Jannis Altgen und Jan-Luca Geurtz. Sie sollen letztmalig vom Klever Publikum beklatscht werden. Am Sonntag wäre das nicht möglich gewesen, da sie dann bei der Zweitvertretung im dramatischen Saisonfinale gegen Rindern aushelfen. Im Gegenzug könnte Nachwuchsakteur Ahmed Miri, der im Sommer zum SV Hö.-Nie. wechselt, unter Akpinar aushelfen.