Fußball : Die Baustellen des VfR Warbeyen

Kleve-Warbeyen Seit der Rasenplatz umgepflügt wurde, ist beim VfR nichts mehr, wie es war. Bei der Jahreshauptversammlung wird jetzt darüber beraten, wie es weitergeht. Zudem muss ein Jubiläum vorbereitet und die Regionalliga-Lizenz beantragt werden.

Kämpferherzen nennt der VfR Warbeyen sein ehrgeiziges Projekt im Frauen- und Mädchenfußball. Der Name ist seit Wochen für den gesamten Verein Programm. Denn seit der Sportplatz des Klubs am zweiten Weihnachtstag umgepflügt wurde, ist nichts mehr, wie es war. Der VfR kämpft um seine Zukunft, kämpft darum, dass irgendwann einmal wieder Normalität im Sportbetrieb einkehrt. Doch der Weg bis dahin ist noch weit.

Ein erster Schritt soll am kommenden Freitag gemacht werden. Dann findet ab 19.30 Uhr die Jahreshauptversammlung des VfR im Vereinshaus, Duvenpoll 25, statt. Vorsitzender Christian Nitsch und seine Vorstandskollegen werden die Mitglieder dann darüber informieren, was eine Sanierung oder der Bau eines neuen Spielfeldes kosten würde. Genaue Zahlen konnte Nitsch am Dienstag noch nicht nennen. „Denn wir warten noch auf einen Kostenvoranschlag.“ Eines ist für den Klubchef aber klar. „Alleine wird der Verein das nicht schultern können.“