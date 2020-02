Schwimmen : Schwimmer des CSV Kleve steigen in die Landesliga auf

Kleve Benett Volkmann verbessert bei den Mannschaftsmeisterschaften den Vereinsrekord über 200 Meter Brust.

Für die Herrenmannschaft wurde es gegen Ende des Wettkampftages sehr spannend, ging es doch auch im Vergleich zu den Bezirksligen Nord- Ost- und Südwestfalen um den Aufstieg in die Landesliga Westfalen. Am Ende standen für die Klever stolze 14475 Punkte in der Ergebnisliste. Mit 51 Zählern Vorsprung schaffte das Team den Meistertitel. Nachdem auch die Ergebnisse der weiteren Bezirksligen vorlagen, stand der Triumph fest. Das Herren-Team des CSV schaffte den Aufstieg in Landesliga Westfalen.