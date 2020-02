Tischtennis : WRW Kleve fehlt nur noch ein Sieg zum Aufstieg in die Dritte Liga

Kleve Der Regionalliga-Tabellenführer ist nach dem souveränen 8:0 in Langen fast am Ziel. Oberligist WRW II besitzt nach dem 8:4-Heimsieg im Top-Spiel gegen den Verfolger TTV Hövelhof ebenfalls glänzende Titelchancen.

Zwei Siege haben die Damen-Mannschaften von WRW Kleve am Wochenende gefeiert. Während das erste Team, Spitzenreiter in der Tischtennis-Regionalliga, mit dem 8:0 beim TTC Langen den vorletzten Schritt zum so gut wie sicheren Aufstieg in die Dritte Bundesliga machte, entschied die zweite Mannschaft das Spitzenspiel der Oberliga mit 8:4 für sich und hat jetzt ebenfalls ausgezeichnete Chancen auf den Titelgewinn.

WRW Kleve I ist in der Regionalliga fast am Ziel. Die Mannschaft trennen nach dem souveränen Erfolg in Langen nur noch zwei Punkte von der Meisterschaft und dem Sprung in die dritthöchste Klasse. Gerade einmal zwei Stunden brauchten Aya Umemura, Judith Hanselka, Lea Vehreschild und Maria Beltermann für den Kantersieg in Hessen. Einzig Beltermann und Hanselka wurden jeweils in einem ihrer Einzel gefordert und setzten sich erst nach fünf Sätzen gegen ihre Konkurrentinnen durch. Auch das Doppel Vehreschild/Beltermann behauptete sich erst in fünf Durchgängen. Insgesamt gab der Spitzenreiter nur sieben Sätze ab.