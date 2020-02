Aus den Vereinen : TV Goch hat die Gefahr einer Führungskrise gebannt

Goch Vorsitzender Peer Hilberath und sein Stellvertreter Alfred Ludig hören auf. Der Klub scheint die Nachfolge jetzt geregelt zu haben. Drei Mitglieder haben die Bereitschaft signalisiert, Verantwortung im Traditionsvereins zu übernehmen.

Beim TV Goch geht in einigen Wochen eine Ära zu Ende. Bei der Jahreshauptversammlung des rund 1000 Mitglieder zählenden Traditionsvereins, die am Freitag, 20. März, ab 19.30 Uhr im Hotel Litjes, Pfalzdorfer Straße, stattfindet, wird Peer Hilberath nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren. Der 75-Jährige hört nach 29 Jahren an der Spitze des Vereins auf. Auch sein Stellvertreter Alfred Ludig stellt sich bei dem Treffen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl.