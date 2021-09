Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve bangt weiter um seinen Torhüter Ahmet Taner

Kleve Fußball-Oberliga: Nach dem Zusammenprall in Velbert steht noch nicht fest, ob die Nummer eins operiert werden muss oder alles halb so schlimm ist.

Torwart Ahmet Taner gehört seit Jahren zu den wichtigsten Stützpfeilern des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve. Immer wieder sind es die Paraden des 29-Jährigen, die den Rot-Blauen Punkte sichern. Umso schwerer wiegen verletzungsbedingte Pausen von Ahmet Taner. Doch nun droht der Keeper erneut auszufallen. Am vergangenen Sonntag war er im ersten Durchgang der Auswärtspartie beim Turnverein Dalbecksbaum Velbert, die der 1. FC Kleve unglücklich mit 0:1 verlor, mit seinem Teamkollegen Calvin Top zusammengeprallt. Die beiden hatten sich regelrecht umgerannt. Umgehend wurde der Keeper in die Notfallambulanz nach Essen gefahren, auch Mittelfeldspieler Calvin Top musste in der Pause wegen einer Beule an der Schläfe ausgewechselt werden.