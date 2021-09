Jugendfußball-Niederrheinliga : Klever A-Junioren mit Leidenschaft zum ersten Sieg

Kleve/Straelen Fußball-Niederrheinliga: Fronhoffs-Team schlägt Croatia Mülheim 2:0. B-Juniorinnen des VfR Warbeyen setzen Traumstart mit 7:0-Heimsieg fort.

Die A-Junioren des 1. FC Kleve haben mit dem 2:0 (0:0) gegen Croatia Mülheim den ersten Saisonsieg in der Fußball-Niederrheinliga, Gruppe 2, eingefahren. Nach einer torlosen ersten Hälfte stellte das Team von Thorsten Fronhoffs die Weichen innerhalb von fünf Minuten auf Sieg. Finn Tiemer (54.) und Jacob Falkhofen (59.) erzielten die Klever Treffer. Im Vergleich zur 1:3-Auftaktniederlage beim VfB Homberg habe die Mannschaft ein anderes Gesicht gezeigt. „Es war mehr Leidenschaft und eine höhere Laufbereitschaft im Spiel“, sagte Fronhoffs. Die von Detlev Remmers trainierten C-Junioren des FC Kleve freuten sich über den zweiten Sieg in Folge. 3:2 (3:1) gewann die Mannschaft beim VfL Rhede. Dabei mussten die Klever zunächst das 0:1 durch Tom Jahn (10.) schlucken. „Die Jungs haben anschließend eine tolle Moral gezeigt und sind bemerkenswert mit dem Rückstand umgegangen“, lobte der Coach. Nach Toren von Benjamin Zulauf (20.), Gislayn Ngesang (24.) und Maxim Wickler (27.) stand es gut eine Viertelstunde nach der Rheder Führung plötzlich 3:1 aus Sicht der Gäste. Jan Stennekens Treffer zum 2:3 (47.) sorgte zwar für eine spannende zweite Hälfte, doch der 1. FC gab den Sieg nicht mehr aus der Hand.

Benjamin Reetz, Trainer der C-Junioren des SV Straelen, attestierte seiner Mannschaft beim 0:2 (0:1) gegen den FSV Duisburg eine deutliche Leistungssteigerung. Eine Woche zuvor hatten die Grün-Gelben mit 1:7 gegen den FC Bocholt verloren. Nach der frühen Duisburger Führung (3.) hätte man „vier Mal treffen müssen“, so Reetz. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit machte der FSV schließlich den Deckel drauf. Nichtsdestotrotz sei man auf dem richtigen Weg. Reetz: „Meine Jungs haben ein hervorragendes Spiel gemacht. Nur das Ergebnis hat am Ende nicht gepasst.“