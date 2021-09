Pferdesport : Konzentration, Schnelligkeit und Geschick an den Leinen

In der Klasse M der Vierspänner startete Andreas Wintgens (PSG St. Georg Grenzland) mit Geldorado, El Cid 76, Lingemar und Jim Knopf 118. Foto: Norbert Prümen

Kreis Kleve Bei den Rheinischen Meisterschaften der Gespannfahrer in Rheurdt wurde den Frauen und Männern auf dem Kutschbock alles abverlangt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Derks

Da hatten sich Max und Mori sicherlich eine Extraportion an Möhren oder Äpfeln verdient. Denn die beiden Ponys hatten den für den Reit- und Fahrverein Asperden-Kessel startenden Tobias Müskens zur Rheinischen Meisterschaft bei den Zweispännern gefahren. Unterstützt wurde der frisch gebackene Titelgewinner in der Dressur von seiner Beifahrerin Carolin Artz. Und während hier in den vorgegebenen Gangarten auf dem Fahrviereck die Hufschlagfiguren auswendig zu fahren waren, beurteilten die Richter unter anderem, neben der stilechten Kleidung der Gespannfahrer, auch die Harmonie und den Gehorsam der Pferde, sowie den Fahrstil und die Hilfengebung, mit denen der Fahrer auf dem Bock die verlangten Lektionen und Tempiwechsel einleitete. Da war nicht nur auf mittelschwerem Niveau eine gehörige Portion Konzentration gefordert.

Ebenso wie beim Kegelfahren, bei dem Schnelligkeit und das Geschick an den Fahrleinen entscheidend sind. In dieser Prüfung wurde Tobias Müskens von seinem Bruder Jonas unterstützt. Auf dem Parcours bis zu 20 Kegelpaare, deren Abstand nur etwa 20 bis 50 Zentimeter länger ist als die Wagenspur der Kutschen. Auf ihnen lagern die gnadenlosen Tennisbälle, die über Sieg und Niederlage entscheiden und deren Abwurf mit Strafpunkten belegt wurde.

Außerdem mussten sich die Starter im Vorfeld den Parcours ganz genau einprägen, da ein ausgelassenes Tor oder eine falsche Durchfahrt ganz schnell zur Disqualifikation führen kann – eine nervenaufreibende Angelegenheit. In der Kombination des Hindernisfahrens hatte Parcourschef Alexander Flocke neben dem Wassergraben noch weitere Hindernisse aufgebaut, die von den Pony-Zweispännern bei einer maximalen Breite von 1,60 Meter durchfahren werden mussten.

Wieder einmal waren Geschick an den Fahrleinen und der Gehorsam der Vierbeiner gefordert. Für Tobias Müskens wohl kein Problem, weil er mit den angespannten Maxi und Mori sicher zu Rheinischen Meisterschaft fuhr. Pech hingegen für seinen Vereinskollegen Heinz Ingenerf-Gellings auf dem Bock, der bei den Zweispännern Pferde an den Start gegangen war. Drei Mal erzielte er mit seinem Gespann Rang vier und verpasste damit nur knapp die Medaillenränge. Ebenso erging es Constanze Sonnenschein von der Fahr-SG Erfgen, die bei den Einspännern Pferde mit Chicco O in der M-Dressur Rang vier belegt hatte und sich im kombinierten Hindernisfahren mit Gelände auf Rang drei vorkämpfte. Platz drei in der M-Dressur für Eva Wallrath (Siela-Mee) vom gastgebenden RFV Rheurdt, den auch Vereinskollegin Sigrid Kottsieper mit ihrem Pony Arts Dr. Habakuk-Tibatong in der Dressur und im Hindernisfahren mit Gelände.