Ein Leben für den SV Grieth : Der SV Grieth und seine treuen Edel-Fans

Kalkar Edith Reumer und Norbert Lamers haben alle Höhen und Tiefen der Fußballer aus dem Fischerdorf hautnah miterlebt. Für die beiden Senioren ist auch anderweitig die Unterstützung der Dorfgemeinschaft eine Selbstverständlichkeit.

Wer sonntags die Spiele des aktuellen Fußball-A-Ligisten SV Grieth besucht, wird an der Platzanlage auf Edith Reumer und Norbert Lamers treffen. Denn der Besuch der Heimspiele „ihres“ SV sind einfach eine Pflichtveranstaltung für die Beiden. Aber auch bei den Auswärtspartien der Mannschaft gehören sie seit Jahrzehnten zur treuen Schar derer, die die Blau-Weißen unterstützen. Seit ihrem 16. Lebensjahr geht sie zum Platz, ihr großer Bruder habe sie damals mitgenommen. „Ich stamme aus einer Fußballerfamilie“ erklärt Edith Reumer, die aus Grieth stammt. Der Vater, ihr Bruder, später ihr Mann und mittlerweile der Enkelsohn waren und sind aktive Fußballer. „Da ist es auch egal, in welcher Liga die Mannschaft spielt und ob sie erfolgreich ist oder nicht. Sonntags wird die Elf unterstützt“, erklärt die mittlerweile 76-Jährige.

Vor 53 Jahren „zugezogen“ ist Norbert Lamers. Nach dem er aus seiner Jugend in Hönnepel nach Grieth kam, übernahm er im Verein gleich einmal diverse Aufgaben. Spieler, Jugendobmann, Vorstandsmitglied, Schiedsrichter und später dann Platzkassierer lauten die Stationen des 78-Jährigen in seiner mittlerweile 50-jährigen Mitgliedschaft bei den Blau-Weißen. „Wir haben den Verein immer treu begleitet, in guten wie in schlechten Zeiten“, erklärt das treue Duo unisono.