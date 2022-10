2:1 gegen die Sportfreunde Baumberg : Wichtiger Heimsieg für den 1. FC Kleve

Danny Rankl (am Ball) erzielte das 1:0 für den 1. FC Kleve, Luca Thuyl (links) das 2:0. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Fußball-Oberligist setzt sich am Dienstagabend nach einer starken ersten Halbzeit durch. Top-Stürmer Danny Rankl sorgt früh für die Führung.

Von Maarten Oversteegen

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar setzte sich am Dienstagabend vor heimischem Publikum mit 2:1 (2:0) gegen den direkten Konkurrenten Sportfreunde Baumberg durch und rückt so in der Tabelle wenigstens für 24 Stunden auf den ersten Nichtabstiegsplatz 15 vor.

„Ich bin mit der heutigen Leistung total zufrieden. Die Sportfreunde Baumberg gehören zu den stärksten Mannschaften der Oberliga. Mich ärgert nur das Gegentor nach einem Ballverlust. Dennoch haben wir es über 90 Minuten richtig gut gemacht, wir waren dominant“, sagte Umut Akpinar. Der Coach hatte in der Partie erst spät und dann auch nur einen Akteur gewechselt. „Ich wollte den starken Rhythmus der Mannschaft nicht brechen“, so Akpinar.

Info Die Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve 1. FC Kleve Taner – Meurs, Dragovic, Haal, Schneider – Thuyl (90. Williams), Forster, Scheffler, Hühner – Klein-Wiele, Rankl Sportfreunde Baumberg Schwabke – Bhaskar (46. Nishimura), Har­neid, Jöcks, Kacinoglu – Biskup (46. Koukoulis), Hömig, Saka (72. Onishi), Sarikaya – Sezer (20. Luzalunga), Topal Tore 1:0 Danny Rankl (11.), 2:0 Luca Thuyl (36.), 2:1 Enes Topal (56.) Gelb-Rote Karte Panagiotis Koukoulis (90., wiederholtes Foulspiel)

Für den 1. FC Kleve kehrte Top-Stürmer Danny Rankl in die Startelf zurück. Der Routinier war zuletzt verletzt außen vor. Bei den Gästen aus Baumberg lief Kisolo Deo Biskup im defensiven Mittelfeld auf, der in der vergangenen Saison noch für den Fusionsklub aktiv gewesen war. Von Beginn an waren die Rot-Blauen vor 250 Zuschauern das bessere Team, während die Sportfreunde auf Konter lauerten. So war die Führung in der elften Minute hochverdient. Nach sehenswerter Vorarbeit von Luca Thuyl musste Danny Rankl den Ball aus kurzer Entfernung nur einschieben – der verdiente Lohn für einen couragierten Start der Mannschaft von Umut Akpinar.

In der 22. Minute hätte erst Pascal Hühner erhöhen können, Tim Haal wenig später ebenfalls per Kopf. Das zweite Tor für den 1. FC Kleve schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Schlussendlich war es Luca Thuyl (36.), der den Ball nach einer Flanke zum 2:0 über die Linie drückte. Der Assistent hob in dieser Szene die Abseitsfahne, doch der Unparteiische hatte es anders gesehen und zugunsten der Klever entschieden. Und die Mannschaft blieb in der Folge umtriebig: Danny Rankl (40.) und Luca Thuyl (42.) verpassten nur knapp einen weiteren Treffer. So war der 0:2-Rückstand zur Pause für die Sportfreunde schmeichelhaft.

Nach dem Seitenwechsel schickte der Baumberger Trainer Salah El Halimi zwei neue Spieler aufs Feld. Und tatsächlich wirkte der Impuls. Gegen Koray Kacinoglu (47.) parierte Kleves Keeper Ahmet Taner stark, wenig später traf Panagiotis Koukoulis die Latte. Plötzlich drehten die Gäste auf, zumindest für einige Szenen. Die Sportfreunde belohnten sich in der 56. Minute. Nach einer Flanke von der rechten Seite verkürzte Angreifer Enes Topal auf 1:2.

Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar war anschließend nicht planlos unterwegs und kämpfte zudem leidenschaftlich. Die Akteure bestritten unverändert mit Eifer jeden Zweikampf. Die Partie wurde zusehends rassiger, wobei sich auf beiden Seiten auch die leichtfertigen Fehler häuften.

Der Baumberger Innenverteidiger Patrick Jöcks (67.) versuchte es vergebens aus der Distanz. Danny Rankl (75.) hätte nach einem Freistoß aus kurzer Entfernung treffen können. Ein Schuss des Klever Kapitäns Fabio Forster (77.) landete nur wenige Zentimeter neben dem Tor. Die Rot-Blauen waren nah dran an der Entscheidung, doch auch die Sportfreunde sorgten weiterhin für latente Gefahr.

Das Geschehen auf dem Rasen war jetzt hitzig, immer wieder musste der Schiedsrichter die Gemüter beruhigen. Allzu viele Chancen aber spielten die Teams nicht heraus, es fehlte an der Tiefe im Offensivbereich. Als Danny Rankl bei einem schnellen Konter von Panagiotis Koukoulis unsanft ausgebremst wurde, sah der Baumberger kurz vorm Schlusspfiff zu Recht die Gelb-Rote Karte. Kurz danach wurde die Partie abgepfiffen – es blieb beim wichtigen Heimsieg des 1. FC Kleve.