Auf dem Weg zum Klassenerhalt : WRW Kleve feiert wichtige Erfolge

Kleve Die erste Damen-Mannschaft setzt sich in der Tischtennis-Regionalliga gegen die DJK BW Annen II mit 6:4 durch. WRW II bezwingt in der Oberliga den TTC Bergneustadt mit 8:2.

Die Damen-Mannschaften von WRW Kleve haben am Wochenende wichtige Siege gefeiert und damit einen großen Schritt zum Ziel Klassenerhalt gemacht. Das erste Team schaffte in der Tischtennis-Regionalliga am Sonntag einen 6:4-Erfolg in der Heimpartie gegen die DJK BW Annen II und hat sich mit jetzt 4:2-Punkten erst einmal im Mittelfeld der Tabelle festgesetzt. Die zweite Mannschaft behauptete sich in der Oberliga am Samstag in eigener Halle mit 8:2 gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt.