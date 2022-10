Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A : Bittere Niederlage für Sturm Wissel

Kalkar Der Vorletzte verliert das Kellerduell gegen die Sportfreunde Broekhuysen II mit 1:3. Die Gäste drehen die Partie in der zweiten Halbzeit.

Der Gastgeber übernahm direkt nach dem Anpfiff die Initiative auf dem Feld. Die Sportfreunde wurden hoch angelaufen, die Räume im Mittelfeld sehr gut zugestellt. Broek­huysen tat sich zunächst sehr schwer, einen konstruktiven Spielaufbau zu kreieren. Der BV Sturm Wissel ging folgerichtig nach zehn Minuten in Führung. Nach einem Angriff über die linke Seite kam der Ball in den Broekhuysener Strafraum, wo Luca Schacht im dritten Nachsetzen traf. Im Gegenzug entschärfte Wissels Keeper Felix Hartwig einen Schuss von Tom Beterams. In der Folge blieb der Gastgeber am Drücker, die Sportfreunde fanden erst langsam ins Spiel. Alexander Menke hätte nach 25 Minuten für Wissel erhöhen müssen, doch sein Kopfball ging knapp neben das Tor. Nach rund 30 Minuten nahmen die Gäste endlich den Kampf an und gestalteten die Partie ausgeglichener. Dennoch ging Wissel nicht unverdient mit einer Führung in die Pause.