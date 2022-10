Spektakuläres 4:4 bei BW Dingden : SGE Bedburg-Hau beendet die Torflaute

Bedburg-Hau Der Fußball-Landesligist sichert sich nach dreimaligem Rückstand einen Punkt. Trainer Sebastian Kaul macht seiner Mannschaft nach der packenden Partie ein Kompliment.

Die SGE Bedburg-Hau hat ihre Torflaute beendet. Und wie! Nur drei Treffer hatte der Fußball-Landesligist in den ersten sechs Partien der Saison erzielt. Am Samstag kamen vier hinzu beim spektakulären 4:4 (1:2) bei BW Dingden. Die SGE zeigte eine riesige Moral. Nach dreimaligem Rückstand gelang Sebastian van Brakel in der 88. Minute das umjubelte 4:4. „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Wir sind dreimal zurückgekommen und haben uns den Zähler deshalb auch verdient“, sagte Trainer Sebastian Kaul.