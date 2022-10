Fußball-Regionalliga der Frauen : Der VfR Warbeyen patzt gegen das Schlusslicht

Kleve Die Mannschaft kassiert beim 1:2 gegen den 1. FFC Recklinghausen die erste Niederlage. „Wir müssen uns in Zukunft cleverer anstellen“, sagt Trainer Sandro Scuderi.

Der VfR Warbeyen, der mit einer Serie von sechs Spielen ohne Niederlage den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga der Frauen geschafft hatte, hat seine erste Niederlage hinnehmen müssen. Den ersten Ausrutscher leistete sich das Team ausgerechnet gegen das Schlusslicht 1. FFC Recklinghausen. Der VfR verlor am Samstag vor heimischer Kulisse in der Klever Eroglu-Arena durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2 (0:0).