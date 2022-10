Große Freude beim Gocher Reitverein : Bundestrainer Otto Becker kommt zum RV Asperden-Kessel

Goch Der Klub gehört zu den Siegern bei einer Aktion der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport. Der Bundestrainer der Springreiter wird am 22. Oktober zu Gast an der Maasstraße sein.

Die Freude beim Reiterverein von Driesen Asperden-Kessel ist riesengroß. Der Klub gehört zu den Siegern beim Bundestrainertag 2022, der von der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport zum zweiten Mal nach 2019 präsentiert wird. Der RV Asperden-Kessel hat einen Trainingstag mit Otto Becker gewonnen. Becker, der seit 2009 Cheftrainer der deutschen Springreiter ist, kommt am Samstag, 22 Oktober, an die Maasstraße nach Asperden.

290 Vereine und Stall-Gemeinschaften hatten sich an der Aktion beteiligt. Sie hatten sich mit spannenden, witzigen oder emotionalen Videos darum beworben, eine Reitstunde mit einem der Bundestrainer auf ihrer Anlage organisieren zu dürfen. Die Vereine, die gewonnen haben, erhalten zudem einen Förderbetrag in Höhe von 400 Euro, den sie für den Tag einsetzen können, wenn es für ihre Mitglieder eine Lehrstunde bei einem Bundestrainer gibt. Beim RV von Driesen Asperden-Kessel laufen nun die Vorbereitungen, um am 22. Oktober einen rundum gelungenen Trainings-Tag zu organisieren.