1:3-Niederlage beim TVD Velbert : 1. FC Kleve weiter im Tabellenkeller

Niklas Klein-Wiele (am Ball) war der beste Akteur des 1. FC Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Dem Fußball-Oberligisten gelingt offensiv wenig, defensiv verliert das Team von Trainer Umut Akpinar im zweiten Durchgang zeitweilig den Überblick.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve bleibt im Tabellenkeller. Am Freitagabend unterlag die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar auswärts beim Turnverein Dal­becksbaum Velbert mit 1:3 (0:0). Die Grün-Weißen waren das bessere Team, im ersten Durchgang ging der Gastgeber allerdings noch nachlässig mit seinen Chancen um. Später war es dann eine recht deutliche Angelegenheit. Ein spätes Tor von Nedzad Dragovic reichte dem 1. FC Kleve nicht. Die Mannschaft konnte nicht an die starke Leistung der vergangenen Woche anknüpfen, als sie sich mit 5:1 gegen den Tabellenletzten FSV Duisburg durchgesetzt hatte.

Der Klever Trainer Umut Akpinar stellte den 19-jährigen Diwan Duyar auf, weil Top-Stürmer Danny Rankl passen musste. Der Youngster hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit starken Vorstellungen auf sich aufmerksam gemacht. Auch Mike Terfloth fiel verletzt aus. Für den TVD Velbert, der im Mittelfeld der Tabelle rangiert, standen im Gegenzug gleich mehrere Akteure auf dem Kunstrasenplatz, die bereits Profiluft geschnuppert haben. So etwa Stürmer Björn Kluft, der für den SV Sandhausen und Eintracht Braunschweig in der Zweiten Bundesliga gespielt hat.

Info Die Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve TVD Velbert Offhaus – Bleckmann, Corsten (76. Forger), Fagasinski (90. Wolters), Korczowski – Brauer, Glavas, Schikowski, Schu­bert-Abubakari, di Gaetano – Kluft (85. Oteng Adjei) 1. FC Kleve Taner – Schneider, Haal, Dragovic, Meurs (76. Plum) – Forster, Scheffler (79. Kezer), Hühner (76. Evrard), Thuyl – Klein-Wiele, Duyar Tore 1:0 Florian Schikowski (60.), 2:0 David Glavas (69.), 3:0 Björn Kluft (72.), 3:1 Nedzad Dragovic (85.) So geht es weiter 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg (Dienstag, 11. Oktober, 19.45 Uhr).

In der Anfangsphase lauerten beide Mannschaften auf Fehler des Gegners, in den Strafräumen tat sich zunächst wenig. Doch der TVD wurde zusehends stärker. Florian Schikowski (16.) köpfte nur wenige Zentimeter neben das Tor, wenig später wurde der Klever Keeper Ahmet Taner von ihm zu einer starken Parade gezwungen.

Der 1. FC Kleve mühte sich unterdessen in der Offensive. Der omnipräsente TVD-Angreifer Florian Schikowski sorgte nach 25 Minuten für einen gefährlichen Freistoß. Doch die Klever nahmen die Zweikämpfe an – und boten so durchaus Paroli. Niklas Klein-Wiele (42.) hätte mit einer Volley-Direktabnahme für die Führung der Gäste in einer ereignisarmen Begegnung sorgen können.

Es fehlte der Partie an Struktur, beide Mannschaften fielen immer wieder mit leichtfertigen Fehlern auf. Nach dem Seitenwechsel aber wurde das Geschehen für die Zuschauer attraktiver. Björn Kluft (48.) versuchte es von der Strafraumkante aus, Torhüter Ahmet Taner durfte sich ein weiteres Mal auszeichnen. Alex Fagasinski (49.) hatte die Führung für den Gastgeber ebenfalls auf dem Fuß. Sein Schuss aus dem Rückraum aber verfehlte das Tor knapp. Doch nach einer guten Stunde belohnten sich die Velberter: Nach starker Vorarbeit des umtriebigen Ishmael Schubert-Abubakari traf Florian Schikowski zum nicht unverdienten 1:0 (59.).

So musste der 1. FC Kleve in der Offensive mehr investieren, während der TVD Velbert auf Konter lauerte. Niklas Klein-Wiele (64.) sorgte mit einem Distanzschuss für Gefahr. Doch wenig später entschied der Gastgeber die Partie innerhalb von nur drei Minuten. Völlig unbedrängt durfte David Glawas (69.) aus der Distanz abschließen, Ahmet Taner blieb ohne Chance. In der Folge schienen die Klever regelrecht auseinanderzufallen. Wenig später schob Björn Kluft (72.) zentral aus wenigen Metern Entfernung zum 3:0 ein.