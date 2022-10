Fußball, Bezirksliga : Berghausen bejubelt einen Sieg

Danny Paulmann (2. von rechts) erzielt hier das 2:0 für den SSV Berghausen gegen den SV Bayer Wuppertal. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Während der SSV Berghausen in der Fußball-Bezirksliga sein Heimspiel gegen das Schlusslicht klar gewinnt, verliert der HSV Langenfeld beim Favoriten in Solingen, die SFB-Reserve zudem daheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

So lief das Wochenende für das hiesige Trio in der Fußball-Bezirksliga.

SV Solingen – HSV Langenfeld 4:1 (2:0). Der HSV geriet bei Aufstiegskandidat SV Solingen leicht unter die Räder. Nach dem langen und anstrengenden Pokal-Aus bei Ligakonkurrent Spvg. Solingen-Wald unter der Woche, das erst im Elfmeterschießen mit 8:6 für die Gastgeber entschieden wurde, fehlte den Langenfeldern wohl ein wenig die Spritzigkeit. „Wir haben heute alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen haben“, sagte HSV-Coach Salvatore Grillo. Die Solinger, von vielen Trainern als vielleicht größter Favorit auf den Aufstieg genannt, wurden diesem Status zuletzt nicht gerecht. Gegen Schlusslicht Bayer Wuppertal gab es nur ein 2:2-Unentschieden, bei Aufsteiger Gräfrath verlor der SV gar 3:5. Dementsprechend war Grillo enttäuscht von der Leistung seiner Elf, und er bemängelte deren Willen: „Das ist eine Sache des Charakters.“ Ausreden im Hinblick auf das Pokalspiel ließ er nicht gelten, und er führte die vorgenommene Rotation an. Im Spiel lag der HSV nach Gegentreffern in der ersten und achten Minute gleich früh 0:2 im Hintertreffen. Eigentlich hatte Grillo kompakt aufgestellt, doch ging dieser Schachzug nicht auf. „Wir hatten keinen Zugriff“, resümierte er. Nur Severin Krayer konnte das Spiel durch seinen Treffer nach der Pause kurz spannend machen (48.). Die Gastgeber zementierten den Erfolg schließlich durch Tore in der 75. und 83. Minute.

HSV: Cyrys – Dietz (30. Rapp), Neß, Ngoma Ndey, Celebi (67. M. Klein), Ruß, Wallraf (84. Ugljani), Beyen, Ah. El Morabiti (84. Meijning), Große Enking (75. Schwake), Krayer.

SF Baumberg II – BV Gräfrath 3:4 (2:2). Die Niederlagenserie der Reserve der Sportfreunde wächst mit der Heimpleite im Spiel gegen Gräfrath auf nun besorgniserregende vier Partien an. SFB-Übungsleiter Frank Stoffels nannte das Ergebnis gegen den Aufsteiger „sehr ärgerlich“. Er betonte: „Wir haben dem Gegner das Toreschießen einfach gemacht.“ Das 0:1 in der dritten Spielminute konterte zwar David Kamau (10.) kurz darauf, doch bereits in der 25 Minute lag Baumberg wieder zurück. Alexander Klatt war es dann zu verdanken, dass die Hausherren mit einem Unentschieden in die Halbzeit gingen (44.). Nach rund einer Stunde führte Gräfrath erneut, Maurice Nawrath aber sorgte für den abermaligen Ausgleich (70.). Weil die SFB jedoch über die gesamten 90 Minuten Probleme mit langen Bällen hatten, ließ sich die Hintermannschaft mit einem solchen ein weiteres Mal übertölpeln. Ersatz-Keeper Benjamin Gladbach verursachte im Anschluss an eine solche Aktion einen Strafstoß zum Endstand (86.). Einen Vorwurf machte Stoffels seinem Torwart aber nicht: „Er hat mir versichert, dass er zuerst den Ball gespielt hat“, berichtete der Trainer. Am Mittwoch (19.30 Uhr) sind die Sportfreunde im Nachholspiel bei Schlusslicht Bayer Wuppertal gefordert. Stoffels kann dem schnellen Termin nur Gutes abgewinnen: „Ich finde es gut, dass wir gleich- wieder spielen. So können wir die Niederlage direkt wieder gutmachen“.

SFB: Gladbach – Kamau, Melas, Ouro-Sama, Tchouangue, Hellwig (60. Geishauser), Kiwitt (46. El Amrani), Klatt, Krohn, Nawrath, Scharpel (89. Kumukov).

SSV Berghausen – Bayer Wuppertal 5:0 (1:0). Der SSV besiegte für seine Ansprüche den Tabellenletzten aus Wuppertal standesgemäß. Dennoch ist der Erfolg für die schlecht gestarteten Berghausener im Abstiegssumpf zur Zeit keineswegs eine Selbstverständlichkeit. „Es fühlt sich gut an“, sagte Trainer Jörn Heimann, betonte aber sogleich: „Es sind wieder nur drei Punkte. Die bringen nichts, wenn wir nicht nachlegen.“ Wahrscheinlich wäre die Partie sogar anders verlaufen, hätten die Gäste gleich zu Beginn eine ihrer insgesamt wenigen Möglichkeiten genutzt. SSV-Schlussmann Tim Limbach aber entschärfte die Chancen stark. Der 31-Jährige absolvierte seinen ersten Start in der Bezirksliga und verdiente sich ein Extralob durch seinem Trainer: „Er hat das wirklich gut gemacht und viel Ruhe ausgestrahlt.“ Florian Francke war es dann, der die Hausherren kurz vor der Halbzeit in Führung brachte (45.+1). Der Zeitpunkt war nicht nur psychologisch wichtig, er begünstigte auch Umstellungen aufseiten der Berghausener. Heimann bemerkte häufig offene Außenbahnen, die der SSV mit schnellen Seitenwechseln bespielte. Zudem agierte die Heimelf mit der Führung im Rücken nun abwartender und tiefer stehend. „Sie sind uns dann etwas ins Messer gelaufen“, berichtete Heimann. Danny Paulmann (49.), Timo Kruse (60./75.) und Nils Dames (68.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.