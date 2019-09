Kranenburg : Das Kreuz: Zeichen der Solidarität Gottes

Kranenburg Pontifikalamt und Kreuztracht mit Bischof Msgr. Dr. Gerard J.N. de Korte aus `s-Hertogenbosch in Kranenburg

Neben den Einheimischen konnte er Pilger und Gäste aus nah und fern willkommen heißen. Sie alle nahmen am Pontifikalamt in der Stifts- und Wallfahrtskirche teil. Das diesjährige Leitwort war: „Herr, wohin sollen wir gehen?“, eine Frage, die der heilige Petrus Jesus stellte. Während des feierlichen Einzuges sang die Schola den Introitus des Festes Kreuzerhöhung „Nos autem gloriari“ „Wir rühmen uns des Kreuzes“. Vom Hochchor der Kirche aus brachte der Kirchenchor an St. Peter und Paul Kranenburg unter der Leitung von Dr. Philipp Kamps die Missa brevis in G von Christopher Tambling zu Gehör, begleitet von Jana Joeken am Klavier; die Orgel spielte Dirk Willemsen. „Rein historisch kann man sagen: Ein junger Mann in der Kraft seines Lebens stirbt an einem Folterinstrument der Römer. Aber aus religiöser Sicht fällt ein anderes Licht auf das Kreuz. Jesus spricht darüber heute mit Nikodemus: Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gibt. Das gesamte öffentliche Leben des Herrn ist gezeichnet von Liebe. Eine Liebe, die anhält bis zum Kreuz“, sagte Bischof de Korte in seiner Predigt. „In Christus wird Gott sichtbar als liebender Gott, ein Gott, der alles mit uns teilen möchte, unsere Schuld, unsere Einsamkeit und unsere Angst vor dem Tod“.