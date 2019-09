Feier : Inner Wheel Club feiert Jubiläum

Kleve Frauenorganisation feierte ihr 30-jähriges Bestehen mit zahlreichen Gästen in der Klever Stadthalle. Kunsthandwerkermarkt findet im November statt.

Der Klever Inner Wheel Club ist in diesem Jahr genau 30 Jahre alt. Das feierten die Freundinnen im Blauen Salon der Klever Stadthalle.

Der Inner Wheel Club Kleve unterstützt seit 30 Jahren sowohl regionale als auch überregionale soziale Projekte. Als aktuelles Beispiel wurde das Kinderförderungsprojekt Casa da Crianca in Brasilien vorgestellt, dem der Versteigerungserlös eines im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung gespendeten Bildes zu Gute kommt.

Der Inner Wheel Club Kleve veranstaltet auch in diesem Jahr am Sonntag, 3. November, den Kunsthandwerkermarkt LebensArt im Café im Gärtchen in Keeken.