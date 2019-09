Jugendtheater in Kleve : Jugendtheater mit Stück von Juli Zeh

Kleve „Good morning Boys and Girls“ setzt sich mit dem thema Amok auseinander

In ihrem dritten Theaterstück „Good morning Boys and Girls“, das Amokläufe an Schulen thematisiert, verknüpft sie geschickt Realität und Fiktion, dass es dem Zuschauer schwerfällt, die Wahrheit von Vorurteilen zu unterscheiden. „Good morning Boys and Girls“ steht am Dienstag, 24. September um 11 Uhr in der Stadthalle auf der Bühne. Ein Stück vor trauriger Realität: Am Valentinstag 2018 erschießt der 19-jährige Nikolas Cruz an seiner ehemaligen Schule in Parkland 14 Schüler und drei Erwachsene. Am 11. März 2009 sterben bei einem Amoklauf an einer Realschule in Winnenden 16 Menschen, darunter der Amokläufer. 2002 tötet ein ehemaliger Schüler am Erfurter Gutenberg-Gymnasium 13 Lehrer, zwei Schüler, einen Polizisten und sich selbst. Am 20. April 1999 töten zwei Jugendliche 13 Menschen in der Oberschule von Columbine. Amok ist ein Phänomen, das seit über 200 Jahren erforscht wird. Bereits 1770 beschreibt Captain Cook mit dem Begriff eine erschreckende Kampftaktik aus Malaysia, bei der sich Sklaven mit dem Kampfschrei »amuk« gegen ihre Herrscher blutig zur Wehr setzten und danach als Helden gefeiert wurden. Seit den 1990ern hat es einen massiven Anstieg von minutiös geplanten Schulmassakern gegeben. Auch Jens, aka »Cold«, hat sich in seiner Fantasie seine 15 Minuten Ruhm bis ins kleinste Detail ausgemalt.