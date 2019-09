Bebaungsplan : OK lehnt eine Bebauung an der Königsallee ab

OK lehnt eine Bebauung an der Königsallee ab

(RP) Als „Schritt in die richtige Richtung“ begrüßen die „Offenen Klever“ die vom Technischen Beigeordneten Jürgen Rauer dem Bauausschuss jetzt vorgelegte Neuplanung des Gebiets zwischen Königsallee und Merowinger Straße. Doch auch wenn die Stadt die Anzahl der Neubauten von 30 auf nun 18 Wohneinheiten reduzieren und auf eine Durchgangsstraße verzichten möchte, bleiben die „Offenen Klever“ bei ihrem Nein zu den Neubauplänen am Bresserberg: Der Bauausschuss habe, so der OK-Vorsitzende Udo Weinrich, zwar einen „neuen Plan“ beschlossen, aber leider „alte Fehler“ wiederholt. Unter Hinweis auf zusätzliches Verkehrsaufkommen in diesem Bereich, in dem sich unter anderem eine Schule und die Jugendherberge befinden, halten die „Offenen Klever“ eine Vernichtung von Freiflächen für unvereinbar mit den vom Rat verkündeten klimapolitischen Zielen.