Brauchtum in Mönchengladbach : Alt-Pastor und Ur-Alt-Pastor zelebrieren Krönungsmesse im Westend

Brauchtum in Mönchengladbach

Westend Das schlechte Wetter konnte den Zapfenstreich nicht stoppen. Und so feierten die Westender Schützen das ganze Wochenende – samt Ehrungen, Krönungsmesse und zwei Bällen.

Bange Blicke wirft Marc Thoenes in den Himmel, aus dessen dunklen Wolken es unaufhörlich regnet. Gleich soll der Zapfenstreich beginnen und der Zug der Westender Schützen ist unterwegs zum Hommersplätzchen. Was tun? Thoenes hat die Anweisung des kommandierenden Offiziers, Ralf Sieger, und seines Vaters, Präsident Hans Peter Thoenes: „Wir ziehen das durch!“.

Ein Glück: Am Freitagmorgen hatte Ehrenpräses Pastor Wilhelm Pötter, erwähnt, dass die Kirche Heilig Kreuz für den Zapfenstreich freigegeben wurde. Also: Ab in die Kirche. Dort präsentierten die Blaskapelle der Stadtwerke Krefeld und das Tambourcorps Lürrip den Großen Zapfenstreich für das scheidende Königshaus: König Michael Verbocket und seine Minister Stefan Nennen und Wolfgang Berger.