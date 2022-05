Brauchtum in Straelen : Quirinus-Bruderschaft ehrt und spendet

An die Gelderner Tafel übergab die St.-Quirinus-Bruderschaft eine Spende von 800 Euro. Foto: Bruderschaft

Straelen 800 Euro gingen an die von der Flutkatastrophe betroffene Ortschaft Gemünd in der Eifel und noch mal 800 Euro an die Gelderner Tafel. Als nächstes steht die Feier zum 575-jährigen Bestehen an.

Auf der Jahreshauptversammlung der St.-Quirinus-Bruderschaft Straelen begrüßte erstmals nach zweijähriger Unterbrechung Präsident Hubert Laumann 84 Schützenbrüder im Gemeindehaus St. Peter und Paul. Sein besonderer Gruß galt dem Präses Pastor Ludwig Verst und Stadtbundmeister Winfried Schoenmackers.

Elf Mitglieder wurden für 25-jährige und 24 für 40-jährige Zugehörigkeit mit entsprechender Auszeichnung bedacht. Besonderen Applaus erhielten Paul Deckers und Werner Rütters für 50-jährige Mitgliedschaft. Fünf Mitglieder wurden einstimmig neu in die Bruderschaft aufgenommen: Andreas Paes, Ralf Schiffke, Michael Smits, André Spettmann und Frank Wienen.

Im Rückblick wurde die Spende über 800 Euro für Gerätschaften erwähnt, die Bruderschaftsmitglied Peter Wergen nach der von der Flutkatastrophe betroffenen Ortschaft Gemünd, seiner Heimatgemeinde, vermittelte. Besonders wurde er von den Bruderschaftsmitgliedern Thomas van den Bongard und Michael Nowak unterstützt. Mit einer Drohne aufgenommene Bilder zeigten eindrücklich die Ausmaße der Flutkatastrophe in der Eifelkommune. Außerdem wurden am Quirinusabend 594 Euro für die Tafel Geldern gesammelt. Dieser Betrag wurde von der Kasse auf 800 Euro aufgestockt. Die Tafeln sind zurzeit besonders herausgefordert, da sie zusätzlich zu den bisher Berechtigten auch Flüchtlinge aus der Ukraine versorgen.

Für die Bruderschaft steht als nächstes die Feier des 575-jährigen Bestehens an. Es soll im Rahmen eines Familienfestes am Schießstand in Westerbroek am Sonntag, 12. Juni, gefeiert werden.

(RP)